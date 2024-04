La Soluzione ♚ Lo Stato asiatico che fu governato da Saddam

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IRAQ

Curiosità su Lo stato asiatico che fu governato da saddam: Capitale è baghdad. l'iraq venne governato dal partito socialista panarabo al-bath dal 1968 al 2003, col dittatore saddam hussein, leader del paese dal... L'Iraq o Irak (raramente indicato anche come Irac), ufficialmente Repubblica d'Iraq (in arabo , Jumhuriyyat al-‘Iraq), è uno Stato del Medio Oriente. Confina con Turchia a nord, Arabia Saudita e Kuwait a sud, Siria e Giordania a ovest, e Iran (provincia del Kurdistan) a est. A sud-est, per un breve tratto, è bagnato dal golfo Persico. Il territorio dell'Iraq corrisponde approssimativamente alla regione geografica della Mesopotamia, il cui toponimo significa "terra in mezzo ai fiumi" (Bilad al-Rafidayn in arabo); il nome Iraq deriva dal nome dell'antica città di Uruk, che a sua volta corrisponde all'odierna città di Warka, e ...

