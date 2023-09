Lo Stato asiatico con capitale Damasco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato asiatico con capitale Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIRIA

Hamas ma di fatto non è una capitale dato che non viene riconosciuto uno stato palestinese) qatar (doha) siria (damasco) turchia (ankara) yemen (sana'a)... Altri significati, vedi siria (disambigua). coordinate: 35°13'n 38°35'e / 35.216667°n 38.583333°e35.216667; 38.583333 la siria (in arabo , suriya)...