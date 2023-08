Ne è stata ministra Rosy Bindi dal 1998 al 2000 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne è stata ministra Rosy Bindi dal 1998 al 2000. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANITA

Rosaria bindi, detta rosy (sinalunga, 12 febbraio 1951), è una politica italiana. ha ricoperto l'incarico di ministro della sanità dal 1996 al 2000 e quello... Comprende la zona di via sanità, piazza sanità, fino alla zona dell'ospedale san gennaro detto dei poveri. il rione sanità fu edificato alla fine del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

