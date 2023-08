È stata Prima Ministra in Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata Prima Ministra in Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GOLDA MEIR

Significato/Curiosita : E stata prima ministra in israele

Ricorrente, solevano definirla "l'unico vero uomo in israele", e anche david ben-gurion, ex primo ministro israeliano, era solito riferirsi a lei come "il... golda meir, nata golda mabovic, o con la grafia alternativa golda mabovitch (in ebraico ascolta[·info]; kiev, 3 maggio 1898 – gerusalemme... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

