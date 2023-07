La Cancellieri che è stata Ministra dell interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Cancellieri che è stata Ministra dell interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANNAMARIA

Significato/Curiosità : La Cancellieri che è stata Ministra dell interno

Annamaria Cancellieri è stata una politica italiana che ha ricoperto la carica di Ministra dell'Interno dal 2011 al 2013. Nata nel 1943, Cancellieri ha avuto una carriera di successo nel campo del diritto e della magistratura prima di entrare in politica. Durante il suo mandato come Ministra dell'Interno, ha affrontato importanti sfide legate all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'immigrazione. Ha svolto un ruolo chiave nella gestione delle emergenze e nella promozione di politiche per contrastare la criminalità organizzata. Annamaria Cancellieri è stata una figura di spicco nella politica italiana e ha contribuito al dibattito e alle decisioni in campo interno e di sicurezza del Paese.

