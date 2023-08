Un riparo per battelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un riparo per battelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CALA

Significato/Curiosita : Un riparo per battelli

Arctic ranger e riparò in acque marocchine (quindi spagnole): fu comunque bombardato con cariche di profondità sia dall'arctic ranger che da un cacciatorpediniere... Jerry calà, pseudonimo di calogero alessandro augusto calà (catania, 28 giugno 1951), è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un riparo per battelli : riparo; battelli; Un riparo alle spalle; Un riparo della sentinella; Un luogo di riparo per animali; Un riparo per la pioggia; Insenatura al riparo dai venti; battelli turchi; Vi si attraccano i battelli di linea; Sono doppie in battelli ;

Cerca altre Definizioni