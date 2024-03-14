Piccoli falchi nerastri

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccoli falchi nerastri' è 'Lanari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LANARI

Perché la soluzione è Lanari? I LANARI sono piccoli falchi nerastri noti per la loro agilità e velocità durante le cacce. Questi uccelli rapaci si distinguono per il piumaggio scuro e il volo rapido, che permette loro di catturare prede di dimensioni ridotte. La loro presenza è comune in ambienti aperti e zone rurali, dove sorvolano i campi e i pascoli. Grazie alle loro caratteristiche, i LANARI rappresentano un esempio di adattamento efficiente alla vita predatoria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccoli falchi nerastri". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Piccoli falchi nerastri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lanari

La definizione "Piccoli falchi nerastri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccoli falchi nerastri" conferma che la soluzione 'Lanari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lanari

L Livorno A Ancona N Napoli A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccoli falchi nerastri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lanari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono affini ai falchi pellegriniFalchi piccoli e slanciatiPiccoli falchi dal piumaggio rossiccioPiccoli ganciPiccoli rettiliPiccoli proiettori orientabili