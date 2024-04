La Soluzione ♚ I remi per le canoe La definizione e la soluzione di 6 lettere: I remi per le canoe. PAGAIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I remi per le canoe: La pagaia (detta anche pagaja) è lo strumento che permette di manovrare e muovere una canoa, una piroga, un kayak, un raft, un canotto o, più generalmente, una barca. Sostantivo Significato e Curiosità su: La pagaia (detta anche pagaja) è lo strumento che permette di manovrare e muovere una canoa, una piroga, un kayak, un raft, un canotto o, più generalmente, una barca. pagaia ( approfondimento) f sing (pl.: pagaie) remo nella cui parte finale è collocata una pala larga, che si manovra con due mani Sillabazione pa | gà | ia Pronuncia IPA: /pa'gaja/ Etimologia / Derivazione dal malese pengajoeh Sinonimi remo Altre Definizioni con pagaie; remi; canoe; I remi più corti; Vanno con i remi; I remi del pesce; Antica nave a remi; Cerca altre soluzioni cruciverba

