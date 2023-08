Louis Nicolas chimico che scoprì il cromo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Louis Nicolas chimico che scoprì il cromo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

il cromo è l'elemento chimico di numero atomico 24 e il suo simbolo è cr. è il primo elemento del gruppo 6 del sistema periodico, facente parte del blocco... Louis nicolas vauquelin (saint-andré-d'hébertot, 16 maggio 1763 – saint-andré-d'hébertot, 14 novembre 1829) è stato un chimico e farmacista francese.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

