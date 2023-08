Il simbolo del cromo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il simbolo del cromo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CR

Significato/Curiosita : Il simbolo del cromo

il cromo è l'elemento chimico di numero atomico 24 e il suo simbolo è cr. è il primo elemento del gruppo 6 del sistema periodico, facente parte del blocco... (nigeria) cr – codice iso 3166-2:sr di coronie (suriname) cr – centrale rischi cr – conversion rate .cr – dominio di primo livello della costa rica cr – carriage... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il simbolo del cromo : simbolo; cromo; Il simbolo del sodio; simbolo araldico; Ha per simbolo Os; Ha Come simbolo Pt; Sono simbolo di schiavitù; Racchiude il codice genetico nei cromo somi; Trasmissione attraverso il patrimonio cromo somico; Il cromo ; Forma i cromo somi; Riduzione del numero di cromo somi in una cellula;

Cerca altre Definizioni