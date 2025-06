Nicolas attore nei cruciverba: la soluzione è Cage

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nicolas attore' è 'Cage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAGE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cage? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cage.

Perché la soluzione è Cage? Nicolas attore è un indovinello che porta alla parola CAGE. Una cage è una gabbia, un contenitore chiuso usato per rinchiudere animali o oggetti. Il termine richiama l'idea di qualcosa che racchiude o limita, e nell'uso quotidiano si riferisce spesso a recinti o gabbie per animali domestici o selvatici. Un modo semplice per rappresentare un concetto di cattura o isolamento.

La definizione "Nicolas attore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

