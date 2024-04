La Soluzione ♚ Scoprì la Patagonia La definizione e la soluzione di 9 lettere: Scoprì la Patagonia. MAGELLANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scopri la patagonia: Ferdinando Magellano (in latino Ferdinandus Magellanus; in portoghese Fernão de Magalhães;; Porto, 1480 – Mactan, 27 aprile 1521) è stato un esploratore e navigatore portoghese. È conosciuto soprattutto come fautore della prima circumnavigazione del globo, benché la spedizione partita nel 1519 sotto i suoi ordini sia stata completata nel settembre 1522 sotto il comando di Juan Sebastián Elcano e Magellano fosse morto l'anno precedente a Mactan nelle Filippine. Partendo dalla Spagna, navigò a ovest fino alle Molucche, scoprendo lungo la rotta lo stretto che oggi porta il suo nome. Il fatto che la Terra fosse sferica era un'informazione ben ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Ferdinando Magellano (in latino Ferdinandus Magellanus; in portoghese Fernão de Magalhães;; Porto, 1480 – Mactan, 27 aprile 1521) è stato un esploratore e navigatore portoghese. È conosciuto soprattutto come fautore della prima circumnavigazione del globo, benché la spedizione partita nel 1519 sotto i suoi ordini sia stata completata nel settembre 1522 sotto il comando di Juan Sebastián Elcano e Magellano fosse morto l'anno precedente a Mactan nelle Filippine. Partendo dalla Spagna, navigò a ovest fino alle Molucche, scoprendo lungo la rotta lo stretto che oggi porta il suo nome. Il fatto che la Terra fosse sferica era un'informazione ben ... supernova ( approfondimento) f (pl.: supernove) (astronomia) stella che ha esaurito il suo combustibile termonucleare e pertanto deve produrre ferro che la fa esplodere manifestando tutta la sua luminosità e diventando una stella di neutroni o un buco nero il Sole è nato 4,6 miliardi di anni fa, dall'incontro tra una placida nube molecolare e i detriti di una supernova

Taglia la punta meridionale del Cile; Il primo europeo a navigare nell Oceano Pacifico; Cosi Magellano che le scoprì nel 1521 chiamò le Marianne; Scoprì le fasce di radiazioni che avvolgono la Terra; L alto picco della Patagonia detto Grido di pietra;

La risposta a Scoprì la Patagonia

MAGELLANO

