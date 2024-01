La definizione e la soluzione di: Il Louis della pelletteria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Louis Vuitton è un'azienda francese specializzata in accessori moda e pelletteria. Appartiene alla multinazionale di beni di lusso francese Moët Hennessy Louis Vuitton SA e ne è il marchio principale. Louis Vuitton è una delle principali case di moda internazionali al mondo; vende i suoi prodotti attraverso boutique indipendenti, reparti di locazione di fascia alta, grandi magazzini e tramite la sezione e-commerce del proprio sito web.

Per sei anni consecutivi, Louis Vuitton è stato nominato il marchio di lusso più prezioso al mondo. La sua valutazione nel 2012 è stata di 25,9 miliardi di dollari. La valutazione 2013 del marchio è stata di 28,4 miliardi di dollari, con un fatturato di 9,4 miliardi di dollari. L'azienda opera in 50 paesi con quasi 460 negozi in tutto il mondo.