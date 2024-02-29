Lama leader spirituale

Home / Soluzioni Cruciverba / Lama leader spirituale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lama leader spirituale' è 'Dalai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DALAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lama leader spirituale" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lama leader spirituale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Dalai? Il Dalai è riconosciuto come il massimo guida spirituale del buddismo tibetano, portando insegnamenti di compassione e saggezza. È considerato un’autorità religiosa che guida milioni di fedeli nel percorso verso l’illuminazione. La sua presenza ispira pace e speranza, rappresentando un punto di riferimento per la cultura e la spiritualità tibetana. Il suo ruolo è fondamentale nel mantenere vive tradizioni secolari e promuovere valori di tolleranza nel mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lama leader spirituale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Dalai

Se la definizione "Lama leader spirituale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lama leader spirituale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Dalai:

D Domodossola A Ancona L Livorno A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lama leader spirituale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Nobel per la pace 1989La Sua Santità buddistaLago della Mongolia chiamato anche HulunIl leader spirituale buddistaLa lama della ghigliottinaIl Lama massima autorità del buddhismo tibUn arnese a lama ricurva usato dal giardiniereLa lama del chirurgo