La frazione di Busseto in cui nacque Verdi nei cruciverba: la soluzione è Roncole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La frazione di Busseto in cui nacque Verdi' è 'Roncole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RONCOLE

Curiosità e Significato di "Roncole"

Perché la soluzione è Roncole? Roncole è una frazione del comune di Busseto, in Emilia-Romagna, famosa per essere il luogo di nascita di Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori di opere liriche della storia. Questo piccolo villaggio, immerso nella campagna emiliana, conserva un'atmosfera che ricorda le radici umili e autentiche dell'artista, contribuendo a dare un senso di identità culturale al territorio. La sua storia è intrinsecamente legata a quella di Verdi, rendendola un punto d'interesse per gli app

Come si scrive la soluzione Roncole

Stai cercando la risposta alla definizione "La frazione di Busseto in cui nacque Verdi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

L Livorno

E Empoli

