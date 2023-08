Ispessimento di un nervo nel piede: Neuroma di - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ispessimento di un nervo nel piede: Neuroma di. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MORTON

Significato/Curiosita : Ispessimento di un nervo nel piede: neuroma di

Non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il neuroma di morton è un tipo di fibrosi perinervosa. è l'aumento di volume di un nervo sensitivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

