Arnese che si sotterra con un piede solo

Baba Vanga, (in bulgaro ), nata Vangelija Pandeva Dimitrova (in bulgaro ) e coniugata Gušterova (in bulgaro ) (Strumica, 31 gennaio 1911 – Sofia, 11 agosto 1996), è stata una mistica, chiaroveggente ed erborista bulgara, che ha trascorso gran parte della sua vita nella zona di Rupite, un villaggio montano del distretto di Blagoevgrad.