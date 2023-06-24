Ispessimento della pelle simile al callo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ispessimento della pelle simile al callo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ispessimento della pelle simile al callo' è 'Durone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DURONE

La risposta Durone è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Durone? Il durone è un ispessimento della pelle che si forma a causa di pressioni o sfregamenti ripetuti. Questa formazione si manifesta come un'area dura e rialzata, simile a un callo, e si sviluppa frequentemente sui piedi o sulle mani. La sua presenza è spesso legata a attività che richiedono sforzi costanti o a calzature inadatte. La gestione del durone può prevedere trattamenti specifici per alleviare il fastidio e prevenire ulteriori complicazioni.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Durone' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Ispessimento della pelle simile al callo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Durone

Se la definizione "Ispessimento della pelle simile al callo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Durone'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ispessimento della pelle simile al callo

Ispessimento della pelle simile al callo Risposta: DURONE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: D_____

D_____ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola U Udine R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Durone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ispessimento della pelle simile al callo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.