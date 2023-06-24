Ispessimento della pelle simile al callo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ispessimento della pelle simile al callo' è 'Durone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DURONE
La risposta Durone è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Durone? Il durone è un ispessimento della pelle che si forma a causa di pressioni o sfregamenti ripetuti. Questa formazione si manifesta come un'area dura e rialzata, simile a un callo, e si sviluppa frequentemente sui piedi o sulle mani. La sua presenza è spesso legata a attività che richiedono sforzi costanti o a calzature inadatte. La gestione del durone può prevedere trattamenti specifici per alleviare il fastidio e prevenire ulteriori complicazioni.
Ispessimento della pelle simile al callo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Durone
Se la definizione "Ispessimento della pelle simile al callo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Durone'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ispessimento della pelle simile al callo
- Risposta: DURONE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Durone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ispessimento della pelle simile al callo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È simile al mastino Strumento simile al liuto È simile al golden retriever Carnivoro simile al castoro È simile al toporagno
Altre definizioni collegate
Con ispessimento: Ispessimento della cute nasale che causa deformità
Con pelle: Levare la pelle al maiale
Con simile: Classico gioco di carte simile al bridge