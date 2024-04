La Soluzione ♚ Centro veneto noto per il prosecco

La definizione e la soluzione di 10 lettere: Centro veneto noto per il prosecco. CONEGLIANO - VALDOBBIADENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Centro veneto noto per il prosecco: Spumante, prodotto in parte del veneto e in friuli venezia giulia. divenuto noto negli anni novanta del novecento come prosecco igt (indicazione geografica... Conegliano (Conejan in veneto, talvolta impropriamente indicato come Conegliano Veneto) è un comune italiano di 34 416 abitanti della provincia di Treviso in Veneto. È il più popoloso comune della provincia dopo il capoluogo.

Altre Definizioni con conegliano; centro; veneto; noto; prosecco;