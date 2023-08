Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PINTEREST

Significato/Curiosita : Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini

Pinterest permette agli utenti di creare bacheche in cui catalogare le immagini presenti nelle pagine web in base a temi predefiniti oppure da loro scelti... pinterest è un servizio di rete sociale basato sulla condivisione di fotografie, video e immagini. il nome deriva dall'unione delle parole inglesi pin... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

