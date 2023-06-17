Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio' è 'Decollo Verticale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DECOLLO VERTICALE
Perché la soluzione è Decollo Verticale? Il decollo verticale è una manovra aeronautica che permette a un aeromobile di prendere quota senza necessità di una pista di atterraggio. Questa tecnica viene utilizzata principalmente da velivoli dotati di motori potenti e di ali specializzate, come gli elicotteri o alcuni aerei sperimentali. La capacità di decollare verticalmente consente di operare in spazi ristretti o in ambienti urbani, facilitando operazioni rapide e flessibili. La sua applicazione è fondamentale in situazioni di emergenza o di intervento rapido.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Decollo Verticale
Se la definizione "Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio" conferma che la soluzione 'Decollo Verticale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 16 lettere della soluzione Decollo Verticale
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decollo Verticale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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