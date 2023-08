Circondano la testa del distratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circondano la testa del distratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NUVOLE

Significato/Curiosita : Circondano la testa del distratto

Memorizzare le informazioni storiche ed è continuamente distratto dalla pletora di persone che lo circondano. la prima prova è un fallimento, con christian che... nuvola (disambigua). disambiguazione – "nuvole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nuvole (disambigua). in meteorologia una nuvola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Circondano la testa del distratto : circondano; testa; distratto; circondano le immagini dei Santi miracolosi; circondano i poli; circondano i sovrani; I monti che circondano Lourdes; Il più esteso bacino tra quelli che circondano Mantova; Attraversano la città nei giorni di protesta ; Bue senza testa ; Incaponiti intesta rditi; Detesta to inviso; Il punto del cielo sopra la nostra testa ; Combina sempre pasticci ma non è un impiegato distratto ; La commette il distratto ; Disattento distratto ; Un verbo del distratto ; Tutt altro che distratto ;

