Combina sempre pasticci ma non è un impiegato distratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combina sempre pasticci ma non è un impiegato distratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CUOCO

Significato/Curiosità : Combina sempre pasticci ma non è un impiegato distratto

Un cuoco è un professionista appassionato dell'arte culinaria, abile nell'arte di preparare e presentare deliziosi piatti. Attraverso la sua creatività e conoscenza delle tecniche culinarie, il cuoco trasforma gli ingredienti grezzi in opere d'arte gustose. Dal taglio dei vegetali all'equilibrata mescolanza di sapori, il cuoco è un artista in cucina. Lavorando in cucine di ristoranti, hotel o creando i suoi menu, il cuoco si dedica a esplorare sapori, ingredienti e combinazioni uniche per soddisfare il palato degli ospiti. Oltre all'abilità tecnica, un cuoco deve essere attento all'igiene, gestire il tempo e lavorare bene sotto pressione, rendendolo un maestro della cucina.

