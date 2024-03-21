Fastidioso mal di testa

Home / Soluzioni Cruciverba / Fastidioso mal di testa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fastidioso mal di testa' è 'Emicrania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMICRANIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fastidioso mal di testa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fastidioso mal di testa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Emicrania? L'emicrania è un dolore intenso e spesso pulsante che colpisce la testa, causando disagio e difficoltà a svolgere le normali attività. Può essere accompagnata da nausea, sensibilità alla luce e ai suoni, rendendo il giorno complicato da affrontare. Questa condizione, seppur comune, rappresenta un disturbo fastidioso che richiede attenzione e spesso trattamenti specifici per alleviare il dolore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fastidioso mal di testa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Emicrania

In presenza della definizione "Fastidioso mal di testa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fastidioso mal di testa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Emicrania:

E Empoli M Milano I Imola C Como R Roma A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fastidioso mal di testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un comune mal di testaCefalea primaria che può essere con o senza auraImpedisce di pensareUn fastidioso mal di testaC è quella per il mal di testa e dei freniMal di testa pulsanteUna compressa contro il mal di testaMal di testa, primario o secondario