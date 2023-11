La definizione e la soluzione di: Le spazza il vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Le spazza il vento

Contro la valle del vento, utilizzando come esca un cucciolo crudelmente ferito, perché spazzi via il cantiere tolmechiano dove il guerriero invincibile... In meteorologia una nuvola (nel linguaggio scientifico chiamata più comunemente nube) è un'idrometeora costituita da minute particelle di vapore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : spazza il sereno dal cielo; spazza le vie di Trieste; Si spazza perché tiri; Lo è il vento che spazza ; Lottò contro i mulini a vento ; Negli aeroporti c è quella a vento ; Li alimenta il vento ; vento che cambia direzione a ogni semestre;

