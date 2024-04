La definizione e la soluzione di 9 lettere: Bevanda con gli stuzzichini. APERITIVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'aperitivo (dal francese apéritif) è una bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito. Può essere una bevanda miscelata o non miscelata, accompagnata o meno da stuzzichini. Molti aperitivi, come ad esempio il Negroni, sono compresi nella lista della International Bartenders Association (Cocktail ufficiali IBA). Per le normative italiane e comunitarie l'aperitivo alcolico non è una specifica bevanda alcolica definita dal punto di vista legale e merceologico come possono essere il vino, la birra, un distillato, il liquore, l'amaro, e simili, ma è piuttosto una modalità di preparazione e consumo di ...

aperitivo m sing

(raro) che apre (medicina) (farmacologia) che semplifica le secrezioni gastriche o delle feci erbe aperitive

un decottino dolcificante e aperitivo gioverebbe molto (Vallisneri)

Sostantivo

aperitivo ( approfondimento) m sing (pl.: aperitivi)

(gastronomia) bevanda prevalentemente alcolica, solitamente ricavata da vini invecchiati, vermut, o di amari vegetali, atta a favorire la digestione ed ingerita prima dei pasti un aperitivo con amici dopo il lavoro

Sillabazione

a | pe | ri | tì | vo

Pronuncia

IPA: /aperi'tivo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale aperitivus (che apre le vie per l'eliminazione), der. di aperire (aprire) dal francese aperitif

Citazione

Parole derivate

apericena

Varianti