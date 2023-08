Si consegnano al barista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si consegnano al barista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCONTRINI

Significato/Curiosita : Si consegnano al barista

Prendere il posto dello scontrino fiscale. dal 2006 i soggetti della gdo possono emettere legittimamente ed esplicitamente "scontrini non fiscali" (ai sensi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si consegnano al barista : consegnano; barista; Atti con cui si consegnano dei beni alla divinità; consegnano il cibo in bici; consegnano il cibo a domicilio con le bici; consegnano cibo in bici; consegnano il cibo a domicilio in bici; La bevanda versata dal barista ; C è chi lo chiede al barista per il cappuccino; Lo spruzza il barista nell aperitivo; Lo riempie il barista al bevitore; Quel che il barista serve al cliente abituale;

