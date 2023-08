Città palestinese dove si dice sia nato Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città palestinese dove si dice sia nato Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BETLEMME

Significato/Curiosita : Citta palestinese dove si dice sia nato gesu

Resurrezione di gesù sono un evento unico, tra le antiche divinità del vicino oriente non si riscontra nulla di simile. chiunque pensi che gesù sia stato plasmato... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo moshav in galilea, vedi betlemme di galilea. betlemme (afi: /be'tlmme/; in arabo: , bayti lamin, bayt... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

