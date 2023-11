La definizione e la soluzione di: È nato nel 1986. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 14 lettere : TRENTASETTENNE

Significato/Curiosita : E nato nel 1986

Organization, in sigla nato, in francese: organisation du traité de l'atlantique nord, in sigla otan) è un'alleanza militare intergovernativa nel settore della... Il 1979 (MCMLXXIX in numeri romani) è un anno del XX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

