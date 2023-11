La definizione e la soluzione di: Una città dell Emilia e il famoso pittore che in essa è nato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : CORREGGIO

Significato/Curiosita : Una citta dell emilia e il famoso pittore che in essa e nato

Ercole, 18 luglio 1610), è stato un pittore italiano. formatosi a milano e attivo a roma, napoli, malta e in sicilia fra il 1593 e il 1610, caravaggio acquisì... Correggio (Curèš in dialetto correggese, Curèz o Corèz in dialetto reggiano) è un comune italiano di 25 050 abitanti della provincia di Reggio Emilia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

