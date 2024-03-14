Rimandò Gesù da Pilato nei cruciverba: la soluzione è Erode
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rimandò Gesù da Pilato' è 'Erode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ERODE
Curiosità e Significato di Erode
La parola Erode è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Erode.
Lo sapevi che? Risurrezione di Gesù: La risurrezione di Gesù è l'evento culminante della narrazione dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento: secondo questi testi, il terzo giorno dalla sua morte in croce, Gesù risorse, lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune discepole e quindi anche ad altri apostoli e discepoli in forma corporea.
Come si scrive la soluzione Erode
Se "Rimandò Gesù da Pilato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 5 lettere della soluzione Erode:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
