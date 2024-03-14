Rimandò Gesù da Pilato nei cruciverba: la soluzione è Erode

Home / Soluzioni Cruciverba / Rimandò Gesù da Pilato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rimandò Gesù da Pilato' è 'Erode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERODE

Curiosità e Significato di Erode

La parola Erode è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Erode.

Lo sapevi che? Risurrezione di Gesù: La risurrezione di Gesù è l'evento culminante della narrazione dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento: secondo questi testi, il terzo giorno dalla sua morte in croce, Gesù risorse, lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune discepole e quindi anche ad altri apostoli e discepoli in forma corporea.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Erode

Se "Rimandò Gesù da Pilato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.