La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un artigiano come Geppetto' è 'Falegname'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALEGNAME

Curiosità e Significato di Falegname

La soluzione Falegname di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Falegname per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Falegname? Un falegname è un artigiano specializzato nella lavorazione del legno, creando mobili, strutture o oggetti di uso quotidiano. Proprio come Geppetto, il celebre falegname che ha dato vita a Pinocchio, questa figura unisce abilità manuale e creatività. La sua professione richiede precisione e passione, trasformando semplici assi di legno in opere d’arte funzionali. È un mestiere antico, ricco di tradizione e maestria.

Come si scrive la soluzione Falegname

Hai trovato la definizione "Un artigiano come Geppetto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

