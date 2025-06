n artigiano che lavora il legno nei cruciverba: la soluzione è Falegname

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'n artigiano che lavora il legno' è 'Falegname'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALEGNAME

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Falegname, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Falegname? Un falegname è un artigiano specializzato nel lavorare il legno, creando mobili, strutture e oggetti di uso quotidiano. Con abilità e precisione, trasforma i pezzi di legno grezzo in opere d’arte funzionali e belle da vedere. La sua esperienza e creatività rendono ogni progetto unico, contribuendo a decorare e migliorare gli spazi in modo pratico ed elegante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un artigiano che lavora il legnoArtigiano che lavora per i fantiniLavora in chiesaLegno per mobili pregiatiLa particolare coppa di legno tipica della Val d Aosta

Hai davanti la definizione "n artigiano che lavora il legno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

