FALEGNAME

Curiosità e Significato di Falegname

Perché la soluzione è Falegname? Il termine falegname indica un artigiano specializzato nella lavorazione del legno, che realizza mobili, strutture e oggetti su misura. Utilizza strumenti come seghe, martelli e pialle per creare pezzi resistenti e di qualità. Essere un falegname significa trasformare il legno grezzo in creazioni funzionali e artistiche, contribuendo a rendere gli spazi più belli e funzionali.

Come si scrive la soluzione Falegname

F Firenze

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

