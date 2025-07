Uno dei suoi strumenti di lavoro è la pialla nei cruciverba: la soluzione è Falegname

FALEGNAME

Curiosità e Significato di Falegname

Perché la soluzione è Falegname? Il falegname è l'artigiano che lavora il legno, utilizzando strumenti come la pialla per levigare e modellare le assi. La sua abilità permette di creare mobili, strutture e oggetti di design, trasformando semplici tavole in opere d'arte funzionali. È un mestiere antico, ricco di creatività e manualità, fondamentale in ogni fase della lavorazione del legno.

Come si scrive la soluzione Falegname

Hai davanti la definizione "Uno dei suoi strumenti di lavoro è la pialla" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

