Tipo di maccheroni grossi e bucati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di maccheroni grossi e bucati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZITI

Significato/Curiosita : Tipo di maccheroni grossi e bucati

maccheroni (disambigua). con la parola maccheroni, nell'uso internazionale si indica genericamente la pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano... Gli ziti sono un tipo di pasta di grano duro, di forma allungata, tubolare e cava e con superficie liscia come i bucatini ma di diametro maggiore, un po'... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tipo di maccheroni grossi e bucati : tipo; maccheroni; grossi; bucati; Un tipo di gallina; Un tipo di barometro; Un tipo di imposta; Un tipo di diritto; Contenente alcol del tipo secondario; Un sugo per maccheroni ; maccheroni alla __, specialità abruzzese; Teofilo __, poeta maccheroni co; Si versa sui maccheroni ; __ il cacio sui maccheroni ; I grossi topi detti anche pantegane; grossi ragni pelosi; Mettere il vino in grossi recipienti di legno; grossi ortaggi a palla; grossi recipienti per la benzina; Cilindri bucati ; Si occupano di bucati ; Si grattugia sui bucati ni all amatriciana; Fa bucati all asciutto; bucati trapanati;

Cerca altre Definizioni