Cilindri bucati - Cruciverba

I cilindri bucati, anche noti come tubi, sono figure geometriche tridimensionali caratterizzate da una forma cilindrica con un foro centrale. Questi oggetti sono ampiamente utilizzati in svariate applicazioni. La loro struttura rende i cilindri bucati ideali per il trasporto e la distribuzione di liquidi e gas, come tubazioni e condotte. Inoltre, trovano impiego in campo meccanico, come componenti di macchinari rotanti come alberi motore o pistoni. Nell'ambito dell'edilizia, i tubi vengono utilizzati per la realizzazione di impianti idraulici e riscaldamento. La loro versatilità e resistenza li rendono fondamentali anche nell'industria del trasporto, dell'elettronica e nella produzione di oggetti di uso quotidiano, come cannucce, penne e contenitori.

