La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grossi foruncoli' è 'Pustole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUSTOLE

Perché la soluzione è Pustole? Le pustole sono piccole lesioni cutanee caratterizzate da un contenuto purulento, spesso associate a infezioni o infiammazioni della pelle. Si presentano come piccole protuberanze rosse con una punta bianca o gialla, indicando la presenza di pus. Sono comuni in condizioni come l'acne o dermatiti. Con una corretta cura, le pustole tendono a guarire rapidamente, aiutando a mantenere la pelle sana e pulita.

P Padova

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

I G C R R E G A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GREGORACI" GREGORACI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.