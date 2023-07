Si occupano di bucati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupano di bucati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAVANDAI

Significato/Curiosità : Si occupano di bucati

I lavandai sono professionisti che si occupano di pulire e curare i vestiti e altri tessuti. La loro principale attività riguarda il bucato, dove lavano, asciugano e stirano gli indumenti al fine di renderli puliti e freschi. Utilizzano detergenti, macchine per lavare e asciugare, nonché competenze specifiche per trattare macchie e tessuti delicati. I lavandai offrono anche servizi di lavanderia a secco per tessuti che richiedono una pulizia delicata senza l'utilizzo di acqua. Alcuni di loro possono offrire servizi di raccolta e consegna dei vestiti a domicilio per maggiore comodità dei clienti. La loro esperienza e attenzione ai dettagli garantiscono risultati di alta qualità nel trattamento del bucato.

