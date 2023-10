S allarga per stringere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S allarga per stringere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELASTICO

Significato/Curiosita : S allarga per stringere

Un elastico è un sottile anello utilizzato per tener chiuse scatole e pacchi o per tener legati assieme oggetti.

