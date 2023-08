Si batte per porre fine a una proibizione che ritiene ingiusta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si batte per porre fine a una proibizione che ritiene ingiusta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ABOLIZIONISTA

Significato/Curiosita : Si batte per porre fine a una proibizione che ritiene ingiusta

l'abolizionista bianco john brown, reo di aver incitato alla rivolta gli schiavi neri delle piantagioni. diverrà il martire dell'ideale abolizionista... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

