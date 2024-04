La Soluzione ♚ Porre impedimento La definizione e la soluzione di 10 lettere: Porre impedimento. OSTACOLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Porre impedimento: L'omertà è il silenzio su un delitto o sulle sue circostanze, sia per interessi di comodo o di tornaconto, oppure causata da paure e timori, in modo da ostacolare la ricerca e la punizione del colpevole. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: L'omertà è il silenzio su un delitto o sulle sue circostanze, sia per interessi di comodo o di tornaconto, oppure causata da paure e timori, in modo da ostacolare la ricerca e la punizione del colpevole. ostacolare (vai alla coniugazione) far diventare difficile impedire forzatamente (per estensione) rendere difficoltoso l'accesso a qualcosa di utile e/o desiderato hanno sempre cercato di ostacolare i nostri studi Sillabazione o | sta | co | là | re Pronuncia IPA: /ostako'lare/ Etimologia / Derivazione deriva da ostacolo Sinonimi avversare, bloccare, boicottare, contrastare, disturbare,frenare, impacciare, impedire, inceppare, inibire, interdire, intralciare, opporsi, osteggiare, ostruire, precludere, proibire, ritardare, sbarrare, vietare Contrari agevolare, aiutare, facilitare, favorire, liberare, sbloccare Termini correlati (per estensione) ostilità Parole derivate ostacolarsi, ostacolato Altre Definizioni con ostacolare; porre; impedimento; Porre collocare; Porre sistemare; Può esserlo l impedimento dell imputato assente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Porre impedimento

OSTACOLARE

O

S

T

A

C

O

L

A

R

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Porre impedimento' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.