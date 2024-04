La Soluzione ♚ Porre collocare La definizione e la soluzione di 7 lettere: Porre collocare. METTERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Porre collocare: Di firenze commissionarono a michelangelo una statua di re david, da collocare in uno dei contrafforti esterni posti nella zona absidale della cattedrale... Ma che musica maestro/Non ti mettere con Bill è il singolo di debutto di Raffaella Carrà, pubblicato e distribuito dalla RCA Italiana nel 1970. Entrambi i brani sono stati inseriti nell'album d'esordio della cantante dell'anno successivo. Altre Definizioni con mettere; porre; collocare; Arrecare danni alla reputazione; Dire prima di tutto il resto; Passare a un altro; Porre impedimento; Porre sistemare; Collocare posizionare; Collocare fondare;

La risposta a Porre collocare

METTERE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Porre collocare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.