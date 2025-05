Lo batte una scala reale nei cruciverba: la soluzione è Poker

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo batte una scala reale' è 'Poker'.

POKER

Altre soluzioni: POKER D ASSI

Curiosità e Significato di "Poker"

Nel gioco del poker, batte una scala reale significa che una mano di poker superiore, come un poker o un colore più alto, vince contro una scala reale, la mano più alta possibile. Quindi, l'espressione indica una vittoria superiore a una scala reale nel contesto delle combinazioni di carte.

Come si scrive la soluzione: Poker

P Padova

O Otranto

K Kappa

E Empoli

R Roma

