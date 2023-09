Porre sistemare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre sistemare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COLLOCARE

Significato/Curiosita : Porre sistemare

Secondo gli standard. commento: note parzialmente fuori standard, da sistemare utilizzando i {{cita libro}} e suddividendole tra esplicative e bibliografiche... Etimologie di questo nome, a seconda che consideri la prassi romana di collocare la rosa dei venti al centro del mediterraneo, o invece quella medievale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Porre sistemare : porre; sistemare; Implorare senza imporre ; Ricettacoli per riporre gli utensili di casa; Un ripiano da credenza per esporre stoviglie; Predisporre con cariche esplosive; Tali da indisporre ; Venne istituito nel 1582 per sistemare l anno; sistemare la propria autovettura; Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica; Sbagli da sistemare ; sistemare ordinatamente nel guardaroba;

Cerca altre Definizioni