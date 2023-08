Vi si versa il caffellatte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si versa il caffellatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAZZA

Significato/Curiosita : Vi si versa il caffellatte

il latte macchiato (un'alternativa al caffellatte) è una bevanda calda di origine italiana che consiste in due strati: crema di latte e caffè espresso... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tazza (disambigua). la tazza, nota nel linguaggio comune anche come chicchera (dallo spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si versa il caffellatte : versa; caffellatte; Lago di Israele traversa to dal Giordano; È dura se è avversa ; Si prendono per parare una mossa avversa ria; Fa attraversa re i pedoni in totale sicurezza; Stanza della casa con l area conversa zione; Le stoviglie per il caffellatte ; Il caffellatte ... al bar; Stoviglie da caffellatte ; S intingono nel caffellatte ; S intinge nel caffellatte ;

