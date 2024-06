Recipiente da prima colazione

: La tazza, nota nel linguaggio comune anche come chicchera (dallo spagnolo jícara), è un recipiente a bocca circolare dotato di un manico ad ansa (più raramente due) utilizzato soprattutto per servire bevande calde come caffè, caffellatte, cappuccino, tè, camomilla, cioccolata o consommé. La tazza è in genere abbinata a un piattino dello stesso materiale e con le stesse decorazioni. I materiali più comunemente usati sono la porcellana e ceramica, ma esistono tazze anche in vetro, metallo, plastica o altri materiali.

Italiano: Sostantivo: tazza ( approfondimento) f sing (pl.: tazze) . recipiente con manico, generalmente piccolo. Sillabazione: tàz | za. Pronuncia: IPA: /'tattsa/ . Etimologia / Derivazione: dall'arabo asa . Sinonimi: scodella, chicchera, ciotola, contenitore, coppa, coppetta. (antico) (poesia) bicchiere. (per fontana) vasca. (familiare) vaso, water-closet. Termini correlati: tazza da té.