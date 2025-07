Stoviglie da caffellatte nei cruciverba: la soluzione è Scodelle

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stoviglie da caffellatte' è 'Scodelle'.

SCODELLE

Curiosità e Significato di Scodelle

La parola Scodelle è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scodelle? Le stoviglie da caffellatte sono i recipienti utilizzati per servire questa bevanda, come tazzine, mug o ciotole. La soluzione, SCODELLE, indica appunto ciotole di varie dimensioni ideali per gustare il caffellatte o altre bevande calde, rendendo la pausa ancora più piacevole e confortevole. Un accessorio semplice ma fondamentale nella nostra quotidianità.

Come si scrive la soluzione Scodelle

La definizione "Stoviglie da caffellatte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

