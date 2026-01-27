La stoviglia per il caffellatte

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La stoviglia per il caffellatte' è 'Scodella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCODELLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La stoviglia per il caffellatte" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stoviglia per il caffellatte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scodella? Una scodella è un contenitore rotondo e profondo, spesso usato per servire zuppe o alimenti caldi. Tuttavia, può anche essere utilizzata per versare e gustare il caffellatte, facilitando la maneggevolezza e permettendo di sorseggiare con comodità. La sua forma e le dimensioni la rendono ideale per contenere bevande calde e mantenerne la temperatura più a lungo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La stoviglia per il caffellatte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stoviglia per il caffellatte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scodella:

S Savona C Como O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stoviglia per il caffellatte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

