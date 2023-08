Le scuole per chi lavora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le scuole per chi lavora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERALI

Significato/Curiosita : Le scuole per chi lavora

Possano configurare come lavoro. introdotti nel 2019 come evoluzione dell'alternanza scuola-lavoro, realizzati in italia nelle scuole secondarie di secondo... Christen mikkelsen kold. inizialmente i corsi delle scuole serali, svolti nelle ore pomeridiane e serali, erano prevalentemente frequentati da contadini e operai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

